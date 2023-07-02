Вассёр: борьба с «Мерседесом» и «Астон Мартин» продлится до конца сезона

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр не считает, что команда обрела преимущество над ближайшими конкурентами, несмотря на успешные (относительно начала сезона) выступления на последних Гран-при.

«Где сейчас располагается «Феррари»? Я не считаю, что «безопасно» — это верное слово. «Астон Мартин» и «Мерседес» продолжат развиваться и представят определённые обновления на предстоящих этапах, то же сделаем и мы. Нет, я считаю, что борьба продлится до конца сезона. Всё очень близко, в Австрии разрыв составил две или три десятых на круг», – приводит слова Вассёра GPblog.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 377 очков.

2. «Мерседес» — 178.

3. «Астон Мартин» — 175.

4. «Феррари» — 154.

5. «Альпин» — 47.

6. «Макларен» — 31.

7. «Хаас» — 11.

8. «Альфа Ромео» — 9.

9. «Уильямс» — 7.

10. «Альфа Таури» — 2.