Голландский мотогонщик скончался после аварии на трассе в Финляндии

На этапе чемпионата IRRC (мотогонки на уличных трассах) в Иматре (Финляндия) произошёл трагичный случай. 30-летний голландский гонщик Джои ден Бестен попал в аварию на прогревочном круге и позже скончался от полученных травм.

Джои ден Бестен потерял контроль над своим мотоциклом, вылетел с трассы влево и врезался в фонарный столб. Стоит отметить, что в Иматре в этот момент шёл проливной дождь.

Ден Бестен на протяжении многих лет занимал видное место в сообществе IRRC. В 2014 и 2017 годах он побеждал в классе Supersport в общем зачёте, в 2015 и 2016 годах он финишировал вторым в этой категории после чеха Марека Червены. Затем он перешёл в класс Superbike, в котором в 2021 году занял третье место.