Карлос Сайнс — о действиях «Феррари» на Гран-при Австрии: чувствую себя дураком

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что остался крайне разочарованным действиями команды в гонке Гран-при Австрии. Напомним, Карлос посетовал на то, что ему не дали атаковать напарника, Шарля Леклера, а также заявил, что его первый пит-стоп был ошибкой.

«Мы должны проанализировать ситуацию. Вполне естественно, что сейчас я недоволен. Когда понимаешь свой ритм, понимаешь, что должен работать в команде, но потом видишь, как всё происходит, чувствуешь себя дураком. Не самые приятные впечатления», — приводит слова Сайнса DAZN.

Сайнс отказался подписать футболку «Барселоны»:

Ранее руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал критику командной стратегии Сайнсом, отметив, что она была верной.