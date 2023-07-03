Де ла Роса отреагировал на слухи, что Алонсо по контракту запрещено атаковать Стролла

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса посмеялся над слухами о деталях контракта Фернандо Алонсо с британской командой.

Ранее появились слухи о том, что испанец согласно соглашению занимает место второго гонщика в команде. Поводом для этого послужили несколько случаев, когда Алонсо не смог атаковать партнёра по команде Лэнса Стролла — сына владельца команды Лоренса Стролла.

«Извините, но это полный абсурд. Идёт хорошая командная работа, вот и всё», — приводит слова де ла Росы GrandPX.news.

Напомним, после завершившегося в Австрии этапа Алонсо занимает третью строчку в общем зачёте пилотов. На счету испанца 129 очков. Его партнёр по команде Стролл занимает восьмое место (43 балла).