Что делать с проблемой границ трассы на Гран-при Австрии?

Вчера, 2 июля, завершился Гран-при Формулы-1 в Австрии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Во время этапа многие остались недовольны правилами ограничения трассы, согласно которым все гонщики, кроме двух, получили как минимум одно предупреждение за выезд за белые линии во время гоночного уикенда.

В связи с этим «Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: «Что делать с проблемой границ трассы на Гран-при Австрии?»