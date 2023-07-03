«Пока есть другие приоритеты». Элканн высказался о новых контрактах с Сайнсом и Леклером
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Президент «Феррари» Джон Элканн поддержал решение босса команды Фредерика Вассёра отложить переговоры о контрактах с нынешними пилотами команды.
«Новые контракты с действующими гонщиками? Есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться. Пока что мы должны наслаждаться этим моментом, который наступил благодаря таланту наших гонщиков», — приводит слова Элканна GrandPX.news.
Напомним, пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место на прошедшем в эти выходные Гран-при Австрии Формулы-1. Этот подиум стал 800-м в истории итальянской команды. Она значительно опережает по этому показателю все остальные команды, которые когда-либо выступали в чемпионате.
Карлос Сайнс в Австрии пришёл на финиш четвёртым.
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