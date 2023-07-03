«Пока есть другие приоритеты». Элканн высказался о новых контрактах с Сайнсом и Леклером

Президент «Феррари» Джон Элканн поддержал решение босса команды Фредерика Вассёра отложить переговоры о контрактах с нынешними пилотами команды.

«Новые контракты с действующими гонщиками? Есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться. Пока что мы должны наслаждаться этим моментом, который наступил благодаря таланту наших гонщиков», — приводит слова Элканна GrandPX.news.

Напомним, пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место на прошедшем в эти выходные Гран-при Австрии Формулы-1. Этот подиум стал 800-м в истории итальянской команды. Она значительно опережает по этому показателю все остальные команды, которые когда-либо выступали в чемпионате.

Карлос Сайнс в Австрии пришёл на финиш четвёртым.