Тото Вольф предложил два решения проблемы с границами трассы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф предложил решения, которые позволят преодолеть проблемы с границами трассы. Соответствующие трудности возникли на Гран-при Австрии.
«Все действительно оказались в наихудшей ситуации из возможных. На трассе есть камеры и датчики, и стюарды потратили некоторое время, чтобы изучить это всё. Впоследствии мы сделали то же самое на базе. Для болельщиков, команд и пилотов очень неприятно, что такие штрафы продолжают начисляться, и есть только два решения этой проблемы. Можно либо вернуться к высоким бордюрам, либо просто отменить границы трасс и позволить пилотам использовать столько трассы, сколько они захотят. Все мы хотим, чтобы гонки были увлекательными, а потому нам нужно наконец найти решение», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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