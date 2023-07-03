Марко обозначил для де Вриса срок, к которому станет ясно, останется ли он в «Альфа Таури»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что будущее голландского гонщика Ника де Вриса в «Альфа Таури» прояснится до летнего перерыва в Формуле-1. Пауза почти в месяц в календаре «Королевских гонок» наступит после Гран-при Бельгии (28–30 июля).
«К этому моменту мы решим, что делать. Что касается выступления в Австрии, то Ник провёл здесь одну из своих лучших гонок в этом году», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Ранее сообщалось, что де Врис на грани увольнения, так как его выступления не устраивают «Ред Булл». В дебютном сезоне в Формуле-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка за восемь этапов. Заменить де Вриса может 21-летний новозеландец Лиам Лоусон.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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