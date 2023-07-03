Серхио Перес раскрыл подробности болезни на Гран-при Австрии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что на протяжении гоночного уикенда в Шпильберге боролся с последствиями болезни. Напомним, первые признаки недомогания Перес почувствовал ещё в четверг, 29 июня.

«Сейчас я могу сказать, что действительно счастлив. Физически для меня это был очень тяжёлый уикенд. Я был очень, очень слаб. Почувствовал недомогание ещё в четверг: высокая температура, проблемы со сном. Так что здорово, что всё в итоге получилось. Стратегия была выбрана отличная, и с темпом у нас тоже было всё здорово.

Как чувствую себя сейчас? Определённо не лучшим образом. Я плохо отдохнул. Каждую ночь у меня была лихорадка. Кроме того, необходимо было принимать разные лекарства. Естественно, на все сто чувствовать себя после этого не будешь. Надеюсь, что в скором времени смогу оправиться, ведь в Сильверстоуне будет сложная гонка», — приводит слова Переса PlanetF1.

Напомним, на Гран-при Австрии Перес показал третий результат.

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