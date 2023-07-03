Вольф рассказал, как проходят переговоры с Хэмилтоном по поводу нового контракта

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф представил обновлённую информацию о переговорах с Льюисом Хэмилтоном по поводу нового контракта c командой.
«Я по-прежнему уверен, что всё получится. Мы хотим сделать всё чётко до мельчайших деталей. Это не обсуждение денег. Речь идёт о будущем, о том, что мы хотим сделать правильно, а затем оптимизировать. Мы больше не говорим ни о деньгах, ни о продолжительности, речь идёт о других темах», — приводит слова Вольфа Crash.net.
Напомним, действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» завершается в конце нынешнего сезона. На протяжении последних месяцев стороны пытаются договориться о подписании нового соглашения.
Ранее Вольф предложил решения, которые позволят преодолеть проблемы с границами трассы. Соответствующие трудности возникли на Гран-при Австрии.
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