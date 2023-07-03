Президент «Феррари»: в Австрии мы боролись с «Ред Булл», это говорит о прогрессе

Президент «Феррари» Джон Элканн высказался по поводу выступления итальянской команды на Гран-при Австрии.

Напомним, пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место. Карлос Сайнс пришёл на финиш четвёртым.

«Мы все очень довольны тем, что увидели в Австрии. «Феррари» боролась с «Ред Булл» на очень сложной трассе. Положительным моментом является прогресс машины и качество гонщиков, которые у нас есть. Важно видеть этот прогресс, но давайте идти вперёд планомерно, шаг за шагом.

Сейчас не время унывать. В Австрии мы наконец-то увидели то, на что надеялись, — «Феррари», которая движется в правильном направлении. Но хорошо, что у нас есть стимул добиваться большего — и так было всегда», — приводит слова Элканна GrandPX.news.