Вильнёв: в «Ред Булл» гонщики всегда под повышенным давлением, и дело не только в Пересе
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Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв поделился мнением о психологических трудностях, которые возникают у пилотов команд, борющихся за победу в «Королевских гонках».
«В «Ред Булл» гонщики всегда под повышенным давлением. Дело не только в Пересе. Это относится ко всем, кто работает неоптимально», — приводит слова Вильнёва GrandPX.news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 377 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (178 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 175 очков.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Великобритании, состоится с 7 по 9 июля.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
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