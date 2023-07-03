Вильнёв: в «Ред Булл» гонщики всегда под повышенным давлением, и дело не только в Пересе

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв поделился мнением о психологических трудностях, которые возникают у пилотов команд, борющихся за победу в «Королевских гонках».

«В «Ред Булл» гонщики всегда под повышенным давлением. Дело не только в Пересе. Это относится ко всем, кто работает неоптимально», — приводит слова Вильнёва GrandPX.news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 377 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (178 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 175 очков.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Великобритании, состоится с 7 по 9 июля.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: