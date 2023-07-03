Чемпион Формулы-1 назвал единственного пилота, который может сравниться с Ферстаппеном

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв комплиментарно высказался о голландском гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене, предположив, что лишь испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин») может сравниться с ним.

«То, что проделывает Ферстаппен, просто невероятно. Быть может, только Алонсо может сравниться с ним. Если посмотрить на большинство других пилотов, то у всех них бывают взлёты и падения. Но только не у Макса. Я действительно не знаю, откуда он берёт всю эту энергию», — приводит слова Вильнёва PlanetF1 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 229 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 148 баллов. Алонсо замыкает топ-3 (131 очко).

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