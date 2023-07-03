Норрис назвал одну из главных проблем безопасности в Ф-1 после смерти 18-летнего гонщика

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о проблеме безопасности в «Королевских гонках» после известия о трагической гибели пилота серии ФРЕКА 18-летнего голландца Дилано ван’т Хоффа.

«Если говорить о безопасности, отсутствие видимости из-за брызг – это одна из крупнейших проблем, которую спорт обязан решить. Если вы не находились в машине, то не понимаете, насколько всё плохо.

Вы ничего не видите в нескольких метрах от себя. Вы ничего не видите. И если на таком расстоянии от вас будет машина, вы её не заметите. Такое может произойти в Спа, может произойти и в Австрии», – приводит слова Норриса Motorsport.

Ранее о гибели ван’т Хоффа высказался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.