Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис назвал одну из главных проблем безопасности в Ф-1 после смерти 18-летнего гонщика

Норрис назвал одну из главных проблем безопасности в Ф-1 после смерти 18-летнего гонщика
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о проблеме безопасности в «Королевских гонках» после известия о трагической гибели пилота серии ФРЕКА 18-летнего голландца Дилано ван’т Хоффа.

«Если говорить о безопасности, отсутствие видимости из-за брызг – это одна из крупнейших проблем, которую спорт обязан решить. Если вы не находились в машине, то не понимаете, насколько всё плохо.

Вы ничего не видите в нескольких метрах от себя. Вы ничего не видите. И если на таком расстоянии от вас будет машина, вы её не заметите. Такое может произойти в Спа, может произойти и в Австрии», – приводит слова Норриса Motorsport.

Ранее о гибели ван’т Хоффа высказался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

Материалы по теме
Вольф высказался об аварии в Спа, в результате которой погиб 18-летний гонщик
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023