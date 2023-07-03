Оруджев высказался о странных действиях Переса в борьбе с Ферстаппеном на старте спринта

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал борьбу пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса на старте спринтерской гонки минувшего Гран-при Австрии.

«Мне показалось, что Чеко случайно выдавил Макса на траву. Как только тот коснулся травы, Перес сразу дёрнулся влево. Ну и я не понял, почему Серхио затормозил перед третьим поворотом так рано. Там была пропасть на торможении! Ну или хотя бы закрыл внутренний радиус. Думаю, даже Макс не понял, почему его сначала выдавили на траву, а потом открыли дверь и пригласили войти», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии, увеличив отрыв от Переса в общем зачёте пилотов до 81 очка.