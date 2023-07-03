Оруджев объяснил, почему «Ред Булл» правильно рискнул с пит-стопом Ферстаппена в концовке

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал решение «Ред Булл» провести пит-стоп Макса Ферстаппена под занавес гонки Гран-при Австрии, несмотря на незначительное (с учётом пит-стопа) отставание Шарля Леклера из «Феррари».

Примечательно, что после остановки голландца Леклер оказался всего в двух секундах от него.

«Почему нет? Такие поступки, наоборот, держат механиков в тонусе. Если они завалят пит-стоп и упустят победу, то это будет их вина. Так что пит-стоп проходит под давлением. А когда долго ездишь в одиночку и обычные пит-стопы уже ничего не решают, то механики начинают легче к ним относиться. Потом, уже во внезапной борьбе, они могут допустить ошибку, а так их держат в тонусе», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».