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Оруджев объяснил, почему гонщики Ф-1 правы, когда выступают против запрета термочехлов шин

Оруджев объяснил, почему гонщики Ф-1 правы, когда выступают против запрета термочехлов шин
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал решение команд Формулы-1 не отказываться от использования термочехлов для шин и не поддерживать инициативу «Пирелли».

«Да, гонщики правы. Сами представьте: у вас 1000 «лошадок», машина весом меньше тонны. А вы на льду без шиповок и липучек. Именно такие ощущения от холодной резины», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, ранее в «Пирелли» предложили с нового сезона не использовать специальные термочехлы, в которых команды хранят резину перед выездом на трассу или пит-стопом. «Грелки» позволяют поддерживать требуемую температуру шин, благодаря чему при выезде на трассу гонщикам не нужно долго прогревать резину.

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