«Алонсо сразу мне написал». Норрис — о том, как узнал об изменении результата в Австрии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что узнал об обновлении результатов Гран-при Австрии уже после прилёта в Великобританию. Напомним, после 10-секундного штрафа гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса Норрис поднялся с пятой на четвёртую позицию.
«Фернандо Алонсо сразу же написал мне. А потом он предложил мне прочитать, что происходит, и предположить, кто следом получит штрафные санкции. Так что я действительно узнал об этом, как только вернулся в Великобританию, и это приятно. Самая лёгкая позиция в моей жизни. Здорово, что мы сумели набрать больше очков», — приводит слова Норриса PlanetF1.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Великобритании, состоится с 7 по 9 июля.
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