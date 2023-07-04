Льюис Хэмилтон — о Гран-при Австрии: день, когда разочарование берёт верх

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что Гран-при Австрии дался ему особенно непросто, но дал понять, что не теряет надежды выступить лучше в Сильверстоуне, где состоится следующий Гран-при.

«Бывают дни, когда я могу сказать, что по-настоящему горжусь собой. Но случаются и такие дни, как сегодня, когда разочарование берёт верх. Во время гонки может возникнуть ощущение, что ты свисаешь со скалы, а силы, чтобы держаться, теряются. С толку сбивает тот факт, что в один прекрасный день мы выступаем здорово, а на следующий оказываемся уже ни с чем. Но когда то, что делаешь, действительно небезразлично, от всего этого отмахиваешься и продолжаешь бороться! Будем готовиться к Сильверстоуну, надеюсь увидеть вас всех дома», — написал Хэмилтон у себя в социальных сетях.

Напомним, на Гран-при Австрии Хэмилтон показал восьмой результат. Гран-при Великобритании состоится с 7 по 9 июля.

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