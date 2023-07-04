Норрис – о решении ФИА отклонить запрос «Макларена» на пересмотр штрафа: создан прецедент

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал решение ФИА отклонить петицию команды о пересмотре полученного им пятисекундного штрафа на Гран-при Канады. Штраф он получил за то, что после активации сейфти-кара замедлился, чтобы отпустить Оскара Пиастри и не терять время на пит-лейне во время двойного пит-стопа гоночного коллектива.
«Все знают, что меня нельзя назвать тем, кто ведёт себя неспортивно. Были определённые моменты, на которые мы обратили внимание, чтобы подкрепить доводы в пользу того, почему штраф следует пересмотреть. Как только я сам детальнее изучил всё, что произошло, то понял, что причин не назначать штраф было достаточно. Я по-прежнему придерживаюсь того факта, что всё, что я делал, было абсолютно в рамках правил. В результате создан прецедент. Если стюарды будут последовательными, хотя порой это не так, то в ближайшие месяцы будет много штрафов», — приводит слова Норриса Speedcafe.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
- 4 июля 2023
-
16:45
-
16:22
-
16:04
-
15:40
-
14:32
-
13:21
-
12:08
-
11:01
-
10:09
-
00:26
- 3 июля 2023
-
23:32
-
22:51
-
20:41
-
20:30
-
20:05
-
19:40
-
19:15
-
18:50
-
18:35
-
18:10
-
17:36
-
16:15
-
16:03
-
15:41
-
15:13
-
14:41
-
14:34
-
14:14
-
13:43
-
13:27
-
12:36
-
12:30
-
12:03
-
11:59
-
11:33