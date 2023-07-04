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Норрис – о решении ФИА отклонить запрос «Макларена» на пересмотр штрафа: создан прецедент

Норрис – о решении ФИА отклонить запрос «Макларена» на пересмотр штрафа: создан прецедент
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал решение ФИА отклонить петицию команды о пересмотре полученного им пятисекундного штрафа на Гран-при Канады. Штраф он получил за то, что после активации сейфти-кара замедлился, чтобы отпустить Оскара Пиастри и не терять время на пит-лейне во время двойного пит-стопа гоночного коллектива.

«Все знают, что меня нельзя назвать тем, кто ведёт себя неспортивно. Были определённые моменты, на которые мы обратили внимание, чтобы подкрепить доводы в пользу того, почему штраф следует пересмотреть. Как только я сам детальнее изучил всё, что произошло, то понял, что причин не назначать штраф было достаточно. Я по-прежнему придерживаюсь того факта, что всё, что я делал, было абсолютно в рамках правил. В результате создан прецедент. Если стюарды будут последовательными, хотя порой это не так, то в ближайшие месяцы будет много штрафов», — приводит слова Норриса Speedcafe.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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