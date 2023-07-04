«Он заслуживает большего уважения». Уиндзор раскритиковал Вольфа за разговор с Хэмилтоном

Известный аналитик Формулы-1 Петер Уиндзор высказался по поводу слов руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа в адрес Льюиса Хэмилтона во время гонки на Гран-при Австрии.

«Это было похоже на разговор учителя с учеником. Вольф сказал ему: «Льюис, машина плохая, мы знаем это. Пожалуйста, просто управляй ей». В этот момент я вспомнил, что до этого Вольф так много говорил о том, что они движутся вперёд, что их модернизации работают… К тому же говорить с Льюисом в таком тоне — «Давай, просто езжай»… Этот парень — семикратный чемпион, он заслуживает немного большего уважения.

Мне было немного не по себе, когда я услышал это. Возможно, это происходит постоянно, но я просто хотел бы, чтобы мы не слышали все их переговоры по радио. Я удивлён. Если что-то и будет сводить Льюиса с ума, так это подобные вещи, потому что, если уж на то пошло, он хочет наслаждаться гонками. Сейчас команда переживает не лучшие времена, они не борются за победы, поэтому он должен хотя бы получать удовольствие от процесса. Но если с тобой так разговаривает директор команды, это уже совсем не весело, не так ли?», — приводит слова Уиндзора PlanetF1.