Гасли — о штрафах за границы трассы: бабушка сказала: «Что, чёрт возьми, происходит?»

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о правил, запрещающим превышать лимиты трассы. Ряд гонщиков получил множественные штрафы за нарушение этого правила в прошлый уикенд.

«Я преследовал Фернандо [Алонсо], видел, как он отрывается, и подумал, что стоит попробовать и пойти на все возможные риски. К сожалению, в какой-то момент я слишком сильно выехал за пределы гоночной трассы. Может быть, на один дюйм, и это, очевидно, расстраивает.

Но это правило было единым для всех в эти выходные, и я собираюсь остановиться на этом моменте. Просто чувствую, что всем стюардам, болельщикам, гонщикам будет намного проще жить без этого правила. В любом случае, если ты уедешь на десять сантиметров вбок, то повредишь переднее крыло, а если на два сантиметра — едва ли оно будет стоит того. Таково правило.

Правило о границах трассы определённо необходимо пересмотреть из-за путаницы, которую оно вызывает у фанатов. Ответ нужно тщательно обдумать, потому что мы, гонщики, всегда требуем последовательности. В каких-то случаях здравый смысл просто подталкивает тебя к тому, чтобы в конкретных ситуациях и на конкретных трассах поступать по-другому, как в этот уикенд.

Когда у тебя убирают 43 круга в квалификации, это кажется неправильным. Моя бабушка смотрела перед телевизором и ничего не понимала. Она такая: «Что, чёрт возьми, на самом деле происходит? Льюис [Хэмилтон] в какой-то момент стал первым, а через две секунды — 18-м». Это просто кажется неправильным. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Гасли RaceFans.