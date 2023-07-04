«Не хотим терять идентичность папайи». В «Макларене» объяснили отказ от старых цветов

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, почему команда отказалась от полного изменения внешнего вида, учитывая, как широко хвалили их ретро-ливреи на «Инди-500». Новая ливрея — отсылка к раскраске «Макларена» 2008-2014 годов. Тогда среди цветов был красный, но теперь вместо него оставили стандартный оранжевый, что не понравилось части болельщиков.

«Для нас очень важно отдавать дань прошлому, но в то же время очень внимательно смотреть в будущее. Бывает немного возможностей изменить ливрею до крайности — то, что мы сделали в Монако пару лет назад, разрешено сделать только пару раз. Всегда есть вариации базовой схемы, и вы можете использовать их немного чаще.

Но, помимо правил, для нас было очень важно остаться узнаваемыми. Мы пытаемся провести ассоциацию с папайей. «Феррари» — красного цвета, «Мерседес» также имеет свою цветовую идентичность. Мы получаем много отзывов от фанатов, которым очень нравится папайя, поэтому у нас есть такое сочетание цветов.

Помимо узнаваемости бренда сыграло свою роль и то, что краска добавила вес машине. Это может быть недоступно в современной Формуле-1. Мы могли бы зайти дальше, если бы захотели. Опять же, папайя очень важна для нас. Раньше, когда машина была хромированной, она была красной. Конечно, тогда было больше хрома. Но также необходимо принимать во внимание такие вещи, как вес. Очевидно, у нас по-прежнему есть углеродное волокно, так что здесь было сочетание причин. Но главным было то, что мы не хотим терять идентичность папайи», — приводит слова Брауна Motorsport.