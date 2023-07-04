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Вольф: «Мерседес» задолжал Хэмилтону восьмое чемпионство

Вольф: «Мерседес» задолжал Хэмилтону восьмое чемпионство
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что пилот команды Льюис Хэмилтон заслуживает рекордного восьмого титула чемпиона Формулы-1.

«Льюис Хэмилтон, безусловно, самая важная личность в нашем спорте, он такой многогранный. Это не только гонщик и чемпион мира, но и первопроходец в области многообразия и устойчивости.

Для Льюиса Хэмилтона нет ограничений ни как для предпринимателя, ни как для политика. Я думаю, что он одна из самых впечатляющих личностей, которых я когда-либо встречал. У него потрясающий характер. Мы обязаны ему восьмым чемпионством», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Ранее глава «Мерседеса» заявил, что уверен, что сможет подписать новый контракт с семикратным чемпионом мира.

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