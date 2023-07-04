Ландо Норрис высказался о своих отношениях с Льюисом Хэмилтоном

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своих взаимоотношениях с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Спортсмен выступил после представления хромированной ливреи для Гран-при Великобритании.

«Наши отношения становятся всё лучше, и это довольно крутая вещь. За последние пару месяцев мы стали лучше узнавать друг друга. Я очень уважаю его и то, чего он смог добиться в Формуле-1.

Льюис — одна из причин, по которой я стал гонщиком Формулы-1. Странно думать, что теперь я соревнуюсь в том числе с ним, стараюсь опередить его», — приводит слова Норриса Crash.net с ссылкой на BBC.

Напомним, ранее сам Хэмилтон похвалил таланты Норриса как гонщика Формулы-1, по командному радио отметив его достоинства во время Гран-при Австрии 2021 года.