Руководитель «Астон Мартин» — о протесте ФИА: мы осознавали, что создадим хаос

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал протест команды на результаты Гран-при Австрии. Они посчитали, что в ходе гонки были наказаны не все нарушители границ трассы. В Международной автомобильной федерации прислушались к команде Крака, и через пару часов после финиша восемь гонщиков получили штрафы. Благодаря этому Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл смогли отыграть по одному месту. Первый поднялся на пятую позицию, второй — на девятую.
«Мы не боимся расстраивать других людей, если это касается спортивных причин и преимущества, которое мы получим. Мы осознавали, что в некотором смысле создадим хаос, если решимся пойти на это. Но в конце концов нам нужно поступать в интересах команды. Вот почему мы приняли решение подать протест.
Изменится ли ситуация в следующем году и сделают ли соперники выводы? На мой взгляд, да. Мы сделали выводы после штрафов в прошлом сезоне. Уши наших пилотов кровоточили, ведь мы твердили им: нельзя нарушать границы трассы, за этим последует наказание. Но нужно помнить, что десять гонщиков смогли избежать штрафов. Это было реально», — сказал Крак в эфире Sky Sports F1 в «Твиттере».
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