Организаторы Гран-при Бельгии ответили на вопрос об изменении трассы после гибели пилота

Организаторы Гран-при Бельгии сообщили, что никаких изменений в конфигурацию трассы «Спа-Франкоршам» вносить не планируется. 1 июля на ней погиб 18-летний голландский пилот Дилано ван’т Хофф.

«Будут ли какие-то изменения? Ничего не изменится», — приводит слова организаторов бельгийского этапа GPBlog.

Отметим, что за последние годы на автодроме произошли некоторые коррективы в связке поворотов «Красная вода — Радийон», которые включали в себя расширение зон вылета. При этом, несмотря на реконструкцию, конфигурация трассы всё равно приводит к тому, что пилоты на большой скорости входят в поворот на вершине холма и не могут видеть, находится ли на траектории чья-то разбитая машина, как это произошло с ван’т Хоффом.

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