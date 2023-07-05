Стало известно, что Алонсо сказал участникам торгов при продаже своего авто Ferrari Enzo

Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо записал специальное видеообращение, которое демонстрировалось участникам торгов Monaco Car Auctions при продаже его автомобиля Ferrari Enzo. Напомним, авто было куплено по цене € 5,4 млн.

«Этот автомобиль много значит для меня. Я отлично провёл время с этой машиной и могу сказать, что это настоящее произведение искусства. Позаботьтесь о машине и наслаждайтесь ею», — приводит слова Алонсо Marca.

Ferrari Enzo, принадлежавшая Алонсо, выполнена в красном цвете и оснащена двигателем мощностью 660 лошадиных сил, шестилитровым мотором V12, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом. Может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,65 секунды. Максимальная скорость машины достигает 365 км/ч.

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