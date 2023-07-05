Хэмилтон высказался по поводу будущего британских пилотов в Формуле-1
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу британских пилотов в Формуле-1.
Напомним, сейчас, помимо Льюиса, в чемпионате принимают участие ещё два британца: Джордж Расселл и Ландо Норрис.
«Джордж Расселл и Ландо Норрис невероятно талантливы, и у них впереди такое яркое будущее. Это безумие, что они так молоды. Ландо 23 года, но он уже давно здесь. Мне интересно понаблюдать за их путешествием и за тем, чего он сумеют достичь.
Это не передача эстафеты, но знание того, что у нас есть другие великие британские гонщики, продлит успех британцев в будущем. У наших болельщиков всегда будут хорошие гонщики, за которых можно болеть, потому что в Великобритании, как правило, вырастают классные пилоты», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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