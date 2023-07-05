Актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни не вкладывали в «Альпин» собственных денег

Знаменитые голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни не вкладывали в сделку по приобретению 24% акций французской команды Формулы-1 «Альпин» собственных финансовых средств. Об этом информирует Daily Mail.

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Рейнольдс и Макэлхенни согласились стать частью сделки, позволив её участникам использовать свои имена для повышения её статуса.

Напомним, недавно «Альпин» заключила сделку с Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с Рейнольдсом). Все эти компании выступили в качестве инвестора команды, выкупив 24% её акций на сумму € 200 млн.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?