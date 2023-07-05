Фернандо Алонсо оценил перспективы «Астон Мартин» на Гран-при Великобритании

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о предстоящем участии в Гран-при Великобритании. Этап в Сильверстоуне состоится с 7 по 9 июля.

«Мы должны преуспеть. На трассе в Сильверстоуне множество быстрых поворотов. Сейчас ситуация немного похожа на футбол, где каждое воскресенье есть те, у кого всё хорошо, а также те, кто испытывает трудности. Но всё может измениться всего за один уикенд. Мыслить нужно в долгосрочной перспективе», — приводит слова Алонсо GrandPX.news.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 175 очков). Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 321 балл. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (178 очков).

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: