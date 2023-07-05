Расселл объяснил, почему де Врису пришлось столкнуться с «суровым» началом карьеры в Ф-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу трудностей, с которыми столкнулись команды и новички в этом сезоне Формулы-1.

«Этот сезон оказывается очень сложным для команд и для новичков, которые только пришли в чемпионат. Нужно разбираться с новыми машинами, а это очень непросто. Думаю, именно поэтому всё выглядит довольно сурово по отношению к такому гонщику, как, например, Ник де Врис. Он опытный гонщик, но это его первый год в Формуле-1.

Нелегко начинать сезон с теми трассами, которые есть в календаре. И я с большим нетерпением ждал начала гонок на более нормальных треках.

В то же время в этом и заключается азарт, который даёт этот спорт. Если для всех всё будет просто, никто не сможет получить конкурентное преимущество. Эти испытания нужны для того, чтобы лучшие гонщики выходили на первое место, лучшие команды, лучшие инженеры выходили на первое место. Если для всех всё будет слишком просто, вы не добьётесь этих различий», — приводит слова Расселла Racingnews365.