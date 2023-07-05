У Брэда Питта будет собственный бокс на Гран-при Великобритании
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В распоряжении популярного голливудского актёра Брэда Питта будет собственный бокс во время предстоящего этапа Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Об этом информирует ESPN US. Напомним, во время уикенда в Сильверстоуне Питт будет участвовать в съёмках художественного фильма о Формуле-1.
Ранее сообщалось, что семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон работает над фильмом в качестве консультанта. По сюжету Питт играет опытного пилота «Королевских гонок», который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для новичка. Фильм должен выйти в прокат в следующем году.
Гран-при Великобритании состоится с 7 по 9 июля.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
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