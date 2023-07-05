Расселл отблагодарил маршалов, помогавших попавшему в аварию Чжоу на ГП Великобритании

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пригласил на базу немецкой команды маршалов, помогавших гонщику «Альфа Ромео» Гуаньюю Чжоу во время прошлогоднего Гран-при Великобритании. Оба пилота тогда попали в аварию. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба «Мерседеса».
Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1
Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1
Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1
Напомним, авария на этапе в Сильверстоуне 2022 года случилась на самом старте гонки. Помимо Расселла и Чжоу, в неё попали Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин») и Алекс Албон («Уильямс»). После аварии был вывешен красный флаг. В наиболее тяжёлом положении оказался Чжоу, болид которого перевернулся после контакта с Расселлом. Болид самого Гуаньюя застрял между барьерами.
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