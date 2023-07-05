Будущий босс «Альфа Таури» ответил, построит ли его команда копию болида «Ред Булл»

Будущий босс «Альфа Таури» Петер Байер признался, что итальянская команда будет более тесно сотрудничать с «Ред Булл» с 2024 года.

«Я с нетерпением жду начала работы. Это идеальное время. В «Ред Булл» также произошли изменения в руководстве, и мы с ними очень хорошо ладим.

Конечно, мы не можем просто скопировать машину, потому что ФИА узнает об этом довольно быстро. Однако нам разрешено получать многие детали от «Ред Булл». Но основные моменты, такие как аэродинамика, мы всё равно должны разрабатывать сами.

Мы также можем попытаться быть конкурентоспособными для талантливых инженеров и дать им возможности. Многие команды испытывают трудности с ограничением расходов. Я руководил проектом в ФИА и постоянно извинялся перед командами, но теперь дела со спонсорами будут обстоять иначе», — приводит слова Байера Nextgen-Auto.