Гасли: Макларен» оказался чрезвычайно быстр, и для «Альпин» это нехороший знак

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о предстоящем Гран-при Великобритании, отметив выступление «Макларена» на предыдущем этапе Формулы-1 в Шпильберге (Австрия).

«Макларен» оказался чрезвычайно быстр, что на самом деле нельзя назвать хорошим знаком для нас. В то же время это должно мотивировать нашу команду, потому что их пример показывает, что можно добиться больших успехов.

Всё в наших руках. Знаю, что на следующие несколько гонок у нас запланированы обновления, так что с нетерпением жду, что они нам дадут. Мы знаем, в чём слабые стороны нашей машины и что нужно улучшить. Однако исправить ситуацию будет не так просто. Надеюсь, некоторые из предстоящих обновлений нам помогут», — приводит слова Гасли F1i.

Гран-при Великобритании пройдёт с 7 по 9 июля.

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