Фото: Мик Шумахер провёл тесты в составе «Макларена»

Резервный пилот «Мерседеса» немец Мик Шумахер принял участие в обучающей сессии команды «Макларен», направленной на подготовку инженерного состава и прошедшей в Портимане (Португалия).
Шумахер, который по совместительству является и резервным пилотом «Макларена», провёл заезд на болиде MCL35M 2021 года.
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В минувшем сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.
Ранее экс-стратег «Мерседеса» Майк Колфилд, работавший с такими пилотами, как Михаэль Шумахер, Нико Росберг, Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон, назвал Шумахера одним из лучших гонщиков, с которыми он сотрудничал.
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