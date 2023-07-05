Роберт Шварцман начнёт музыкальную карьеру
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Российский резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман планирует начать музыкальную карьеру.
Гонщик опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, сделанную в студии звукозаписи, и отрывок музыкальной композиции.
«Ожидайте чего-то особенного», — написал Шварцман.
Шварцман сопроводил пост хештегом Shwartzy, что, вероятно, означает псевдоним спортсмена в мире музыки.
Ранее российский гонщик официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1. Вместе с Робертом резервным пилотом «Скудерии» является Антонио Джовинацци.
Сейчас 23-летний Шварцман выступает в чемпионате GT World Challenge Europe. Гонщик представляет команду AF Corse.
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