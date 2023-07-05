Роберт Шварцман начнёт музыкальную карьеру

Российский резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман планирует начать музыкальную карьеру.

Гонщик опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, сделанную в студии звукозаписи, и отрывок музыкальной композиции.

«Ожидайте чего-то особенного», — написал Шварцман.

Шварцман сопроводил пост хештегом Shwartzy, что, вероятно, означает псевдоним спортсмена в мире музыки.

Ранее российский гонщик официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1. Вместе с Робертом резервным пилотом «Скудерии» является Антонио Джовинацци.

Сейчас 23-летний Шварцман выступает в чемпионате GT World Challenge Europe. Гонщик представляет команду AF Corse.