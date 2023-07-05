В Москве прошёл ежегодный фестиваль «Автокультура»

С 30 июня по 2 июля 2023 года в парке искусств «МУЗЕОН» прошел ежегодный фестиваль редких автомобилей «Автокультура». Более 170 редких автомобилей и мотоциклов, лекторий с участием известных персон из мира автопрома и автоспорта в этом году были объединены темой «Автомобиль как искусство». В этом году соорганизаторами выступили АНО «РОСГОНКИ» – специализированная компания-промоутер, организатор крупных фестивалей, связанных с автотематикой.

ЭКСПОЗИЦИЯ

На одной площадке были собраны более 170 экспонатов. Гостей встречала уникальная полная коллекция роторных Mazda в кузове купе из 13 автомобилей, которая охватывает период с 1967 по 2013 год и демонстрирует уникальный путь японского автопроизводителя.

Настоящими звёздами выставки стали классический Mini с раллийными нотками – единственный в России в такой модификации и комплектации; редчайшая Honda NSX в заводском состоянии. Отдельно стоит отметить коллекцию Андрея Паньковского, участника ретрогонок на выносливость Mille Miglia: Alfa Romeo RL Super Sport, Riley Brooklands, Lagonda LG45, Riley Sprite, Jaguar XK120, Bandini 750 Sport.

АВТОКУЛЬТУРНЫЙ ЛЕКТОРИЙ

Особое внимание на фестивале было уделено образовательной программе. Коллекционеры редких автомобилей, авторитетные эксперты, дизайнеры автопрома и представители школ автомобильного дизайна, известные журналисты и блогеры стали участниками лектория.

В формате живых тематических дискуссий спикеры предложили гостям взглянуть на автомобиль как на предмет искусства с различных сторон. В этом году было принято решение расширить наполнение лектория темами, связанными не только с автомобилем, но и со смежными направлениями: автомобили в поп-культуре, о влиянии и присутствии автомобиля в кино, музыке и фотографии, о влиянии ар-деко на автомобильный дизайн. Особый интерес вызвала сессия, посвящённая часам и автомобилю.

АКТИВНОСТИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

Детский центр автомобильного дизайна при Политехническом музее пригласил гостей на специальный мастер-класс. В этом году участники центра под руководством экспертов собрали из картона модель Lancia Stratos Zero.

Специально для развлекательной программы фестиваля из Санкт-Петербурга приехала команда Школы автомобильного дизайна. Гостям было предложено принять участие в скетч-баттле, где нужно было придумать, как могут выглядеть автомобили в будущем. Конкурс сопровождался мастер-классами и лекциями о дизайне.

АРТ-ЗОНА

В 2023 году фестиваль предложил взглянуть на автомобиль как на предмет искусства с различных сторон: искусство дизайна и инженерии, авангард в автопроме, автомобиль как отражение культурного кода эпохи, эстетика редких экземпляров и многое другое. В этом году наполнение фестиваля было расширено АРТ-зоной, которую художники и начинающие дизайнеры смогли превратить в настоящую выставку под открытым небом.

О ПРОЕКТЕ

Проект и одноимённый фестиваль «Автокультура» созданы для объединения автомобильных коллекционеров и ценителей культуры редких автомобилей по всей стране. Цель проекта – формирование автомобильной культуры в России и развитие бережного отношения к редким автомобилям. Фестиваль является площадкой с возможностью обучения и презентации своих достижений, а также может похвастаться участием известных персон из мира автомобилей и автоспорта, которые делятся своим опытом и секретами успеха.

Официальный сайт проекта.

ОБ АНО «РОСГОНКИ»

АНО «РОСГОНКИ» – организация популяризации и развития автоспорта в России. Официальный промоутер автоспортивных мероприятий в стране, а также организатор крупных фестивалей, связанных с автотематикой: ежегодный фестиваль спорта и музыки GARAGE FEST на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, музыкальный «Фестиваль #1» в Сочи и фестиваль коллекционных машин «Автокультура» в Москве.

Фото: FOX

Фото: FOX