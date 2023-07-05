Зак Браун: наша борьба с «Альпин» продолжается, у нас нет права на ошибку

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что его команде по силам обойти «Альпин» в Кубке конструкторов по итогам сезона.

«Я думаю, что их определённо можно победить. Это будет непросто. Думаю, что у них быстрая гоночная машина и два гонщика, которые способны лидировать. И я уверен, что у них впереди усовершенствование.

Когда мы смотрим на наш график развития с тех пор, как мы провели реструктуризацию, сменили некоторых сотрудников, привлекли новых – некоторые из которых уже приступили к работе, некоторые ещё нет – темпы развития были намного лучше, чем в прошлом году.

Я думаю, что наше выступление в Австрии было отличным подтверждением того, что мы можем быть довольно сильны. Теперь нам нужно убедиться, что это продолжится в других гонках и что это не связано с конкретной трассой.

Нам предстоит ещё много доработок. Я бы не хотел предсказывать, где мы окажемся по итогам сезона, наше желание — быть в борьбе с четырьмя лучшими командами, как мы сделали в минувший уикенд.

Очевидно, что у нас большой разрыв в очках с четырьмя лучшими командами, так что сможем ли мы его наверстать, вероятно, непростая задача. Думаю, что борьба с «Альпин» и другими за пятое место продолжается, но надеюсь, что мы продолжим развивать этот темп, и у нас будет больше уикендов, подобных прошлому, где мы боролись с четырьмя лучшими командами по чистому темпу.

Так что я чувствую, что сейчас мы участвуем в гонке с «Альпин», и думаю, что у нас нет права на ошибку, у нас должна быть хорошая, надёжная машина, мы должны правильно действовать на пит-стопах, правильно стартовать, не допускать никаких неприятных инцидентов, которые являются частью гонок. Но я думаю, что борьба с «Альпин» определённо продолжается», — приводит слова Брауна RaceFans.