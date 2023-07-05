В «Дженерал Моторс» назвали сроки ответа ФИА на заявку «Андретти» и «Кадиллака»

Эрик Уоррен, исполнительный директор спортивного отделения «Дженерал Моторс», сообщил, что компания ожидает ответа на совместную заявку «Кадиллака» и «Андретти» для прихода в Формулу-1 в течение десяти дней.

«Ранее у нас был диалог с Формулой-1. Сейчас же процесс носит бюрократический характер, поэтому мы должны дать ему возможность развиваться своим чередом.

Мы тратим немало ресурсов, и сложность задачи заключается в том, что мы пытаемся подготовиться к 2025 году, и поэтому мы усердно работаем с «Андретти», чтобы подготовить машину. Мы работаем не покладая рук, заявка была подана 15 мая. «Андретти Кадиллак» – название команды», – приводит слова Уоррена NBC Sports.

Ранее бывший гонщик Ф-1 Кристиан Даннер высказался о шансах новых команд на приход в серию.