Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Дженерал Моторс» назвали сроки ответа ФИА на заявку «Андретти» и «Кадиллака»

В «Дженерал Моторс» назвали сроки ответа ФИА на заявку «Андретти» и «Кадиллака»
Аудио-версия:
Комментарии

Эрик Уоррен, исполнительный директор спортивного отделения «Дженерал Моторс», сообщил, что компания ожидает ответа на совместную заявку «Кадиллака» и «Андретти» для прихода в Формулу-1 в течение десяти дней.

«Ранее у нас был диалог с Формулой-1. Сейчас же процесс носит бюрократический характер, поэтому мы должны дать ему возможность развиваться своим чередом.

Мы тратим немало ресурсов, и сложность задачи заключается в том, что мы пытаемся подготовиться к 2025 году, и поэтому мы усердно работаем с «Андретти», чтобы подготовить машину. Мы работаем не покладая рук, заявка была подана 15 мая. «Андретти Кадиллак» – название команды», – приводит слова Уоррена NBC Sports.

Ранее бывший гонщик Ф-1 Кристиан Даннер высказался о шансах новых команд на приход в серию.

Материалы по теме
«Это просто невозможно». Экс-гонщик Ф1 – о перспективах новых команд закрепиться в серии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023