Монтойя сказал, что нужно делать Пересу для избежания провалов в квалификации

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о нестабильных выступлениях пилота «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса в последних квалификациях.

Напомним, на минувшем Гран-при Австрии Перес не смог в четвёртый раз подряд пройти в третий сегмент – на этот раз ему трижды аннулировали круг за пересечение границ трассы.

«Ему нужно перестать так усердствовать, потому что у него хорошая машина. Нет ничего страшного в том, чтобы добраться то третьего сегмента и там занять шестое или седьмое место, отстав от напарника на шесть десятых. Нужно сначала обеспечить себе круг, а затем идти на риски», – приводит слова Монтойи Vegas Insider.

Ранее Перес признался, что боролся с последствиями болезни на Гран-при Австрии.