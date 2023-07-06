Монтойя сказал, что нужно делать Пересу для избежания провалов в квалификации
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о нестабильных выступлениях пилота «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса в последних квалификациях.
Напомним, на минувшем Гран-при Австрии Перес не смог в четвёртый раз подряд пройти в третий сегмент – на этот раз ему трижды аннулировали круг за пересечение границ трассы.
«Ему нужно перестать так усердствовать, потому что у него хорошая машина. Нет ничего страшного в том, чтобы добраться то третьего сегмента и там занять шестое или седьмое место, отстав от напарника на шесть десятых. Нужно сначала обеспечить себе круг, а затем идти на риски», – приводит слова Монтойи Vegas Insider.
Ранее Перес признался, что боролся с последствиями болезни на Гран-при Австрии.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июля 2023
-
00:38
-
00:22
-
00:18
- 5 июля 2023
-
23:04
-
21:24
-
21:13
-
20:32
-
19:50
-
19:47
-
19:35
-
18:28
-
18:27
-
17:46
-
17:44
-
16:43
-
16:26
-
15:37
-
15:13
-
15:03
-
14:44
-
13:55
-
13:54
-
13:09
-
12:59
-
12:33
-
11:49
-
10:56
-
10:23
-
09:58
-
09:24
-
00:08
- 4 июля 2023
-
23:40
-
22:53
-
22:41
-
21:40
Партнерский контент