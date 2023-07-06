Алонсо выступит в специальном шлеме на Гран-при Великобритании
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Великобритании выступит в специальном шлеме, посвящённом первому болиду команды в Формуле-1.
«Особенный шлем – особенная гонка. Домашний Гран-при для «Астон Мартин», – написал Алонсо на своей странице в социальных сетях.
Команда участвовала с болидом DBR4 в 1959 и 1960 годах.
В настоящий момент «Астон Мартин» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 175 очков. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 321 балл. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (178 очков).
Ранее Алонсо высказался о предстоящем участии в Гран-при Великобритании. Этап в Сильверстоуне состоится с 7 по 9 июля.
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:
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