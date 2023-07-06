В «Ред Булл» выбрали двух финалистов конкурса на лучшую расцветку болида к Гран-при США
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На официальном сайте «Ред Булл» выбрали двух финалистов конкурса на лучшую специальную расцветку болида команды к Гран-при США.
Голосование проходит на официальном сайте команды.
Гран-при в Остине состоится с 20 по 22 октября.
После девяти этапов австрийская команда уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице Кубка конструкторов, одержав победы во всех гонках чемпионата. Сейчас у «Ред Булл» 377 очков. Ближайший преследователь — «Мерседес» — имеет в своём активе всего 178 баллов.
В зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен — 229 очков. Его напарник Серхио Перес идёт вторым — 148. Тройку сильнейших замыкает испанский пилот «Астон Мартин» Фернадо Алонсо.
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