В «Ред Булл» выбрали двух финалистов конкурса на лучшую расцветку болида к Гран-при США

На официальном сайте «Ред Булл» выбрали двух финалистов конкурса на лучшую специальную расцветку болида команды к Гран-при США.

Голосование проходит на официальном сайте команды.

Гран-при в Остине состоится с 20 по 22 октября.

После девяти этапов австрийская команда уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице Кубка конструкторов, одержав победы во всех гонках чемпионата. Сейчас у «Ред Булл» 377 очков. Ближайший преследователь — «Мерседес» — имеет в своём активе всего 178 баллов.

В зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен — 229 очков. Его напарник Серхио Перес идёт вторым — 148. Тройку сильнейших замыкает испанский пилот «Астон Мартин» Фернадо Алонсо.