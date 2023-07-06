Мик Шумахер подвёл итоги тестов за «Макларен»

Резервный пилот «Мерседеса» немец Мик Шумахер высказался по поводу тестов, которые он провёл за «Макларен».

«Итак, я завершил программу дня в Портимао, первые тесты с «Маклареном» прошли отлично. Мы проехали достаточно много кругов, а также использовали несколько комплектов шин, так что было очень здорово получить этот опыт вместе с командой.

Это отличная команда, здесь работают отличные люди, и я очень рад, что скоро смогу вернуться туда», — приводит слова Шумахера PlanetF1.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В минувшем сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.