Появились фотографии машины, которую создали для съёмок фильма с Брэдом Питтом

На официальном сайте Формулы-1 были опубликованы фотографии машины-Франкенштейна APXGP, которую создали для съёмок фильма с Брэдом Питтом.

Фото: formula1.com

Фото: formula1.com

По сюжету фильма Брэд играет опытного гонщика Формулы-1, который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для молодого пилота. Фильм должен выйти в прокат в следующем году.

Сообщается, что Питт выступит на этапе в Сильверстоуне наравне с 20 пилотами Формулы-1. Съёмки кинокартины будут проходить на протяжении второй половины сезона во время гоночных уикендов, начиная с Гран-при Великобритании. В каких именно сессиях будет принимать участие Питт и как это будет сочетаться с работой основных гонщиков на трассе, не уточняется.

Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1: