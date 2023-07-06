Появились фотографии машины, которую создали для съёмок фильма с Брэдом Питтом

На официальном сайте Формулы-1 были опубликованы фотографии машины-Франкенштейна APXGP, которую создали для съёмок фильма с Брэдом Питтом.
Фото: formula1.com
Фото: formula1.com
По сюжету фильма Брэд играет опытного гонщика Формулы-1, который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для молодого пилота. Фильм должен выйти в прокат в следующем году.
Сообщается, что Питт выступит на этапе в Сильверстоуне наравне с 20 пилотами Формулы-1. Съёмки кинокартины будут проходить на протяжении второй половины сезона во время гоночных уикендов, начиная с Гран-при Великобритании. В каких именно сессиях будет принимать участие Питт и как это будет сочетаться с работой основных гонщиков на трассе, не уточняется.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
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