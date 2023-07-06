Ферстаппен — о предстоящем ГП Великобритании: никогда не знаешь, какая погода там будет
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Двукратный чемпион Формулы-1 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу предстоящего Гран-при Великобритании.
«В эти выходные в Сильверстоуне состоится ещё одна домашняя гонка для нас как для команды — это отличная трасса для нас. Здесь всегда хорошая атмосфера, вокруг всей трассы много страстных поклонников гонок.
Австрия стала для нас невероятным уикендом, и мы надеемся, что в Сильверстоуне мы снова сможем провести сильный уикенд, показав солидное и чистое выступление. Никогда не знаешь, какая погода будет в Великобритании, так что всё может измениться в любой момент гонки», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Недавно Ферстаппен высказал мнение, что городская трасса Джидды более опасна, чем «Спа-Франкоршам».
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