Ферстаппен — о предстоящем ГП Великобритании: никогда не знаешь, какая погода там будет

Двукратный чемпион Формулы-1 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу предстоящего Гран-при Великобритании.

«В эти выходные в Сильверстоуне состоится ещё одна домашняя гонка для нас как для команды — это отличная трасса для нас. Здесь всегда хорошая атмосфера, вокруг всей трассы много страстных поклонников гонок.

Австрия стала для нас невероятным уикендом, и мы надеемся, что в Сильверстоуне мы снова сможем провести сильный уикенд, показав солидное и чистое выступление. Никогда не знаешь, какая погода будет в Великобритании, так что всё может измениться в любой момент гонки», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Недавно Ферстаппен высказал мнение, что городская трасса Джидды более опасна, чем «Спа-Франкоршам».