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Перед подачей протеста в «Астон Мартин» проверили, что их пилоты не получат штрафов

Перед подачей протеста в «Астон Мартин» проверили, что их пилоты не получат штрафов
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В британской команде «Астон Мартин» рассказали, что крайне продуманно отнеслись к подаче штрафа на результаты гонки Гран-при Австрии Формулы-1. В своём протесте «Астон Мартин» просил судей проверить, все ли гонщики получили штрафы, которые были им положены за несоблюдение границ трассы. При этом команда изначально удостоверилась, что её пилоты Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сами не окажутся в числе получивших наказания.

«Мы пересмотрели записи со всех камер, чтобы быть уверенными. В прошлом году мы сами получили один штраф. Поэтому в этот раз мы точно хотели избежать наказания», — приводит слова руководителя «Астон Мартин» Майка Крака Auto Motor und Sport.

Напомним, в итоге Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл отыграли по одной позиции в протоколе благодаря штрафам Карлоса Сайнса и Пьера Гасли.

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