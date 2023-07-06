Перед подачей протеста в «Астон Мартин» проверили, что их пилоты не получат штрафов

В британской команде «Астон Мартин» рассказали, что крайне продуманно отнеслись к подаче штрафа на результаты гонки Гран-при Австрии Формулы-1. В своём протесте «Астон Мартин» просил судей проверить, все ли гонщики получили штрафы, которые были им положены за несоблюдение границ трассы. При этом команда изначально удостоверилась, что её пилоты Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сами не окажутся в числе получивших наказания.
«Мы пересмотрели записи со всех камер, чтобы быть уверенными. В прошлом году мы сами получили один штраф. Поэтому в этот раз мы точно хотели избежать наказания», — приводит слова руководителя «Астон Мартин» Майка Крака Auto Motor und Sport.
Напомним, в итоге Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл отыграли по одной позиции в протоколе благодаря штрафам Карлоса Сайнса и Пьера Гасли.
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