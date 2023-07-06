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Марко ответил Хэмилтону, предложившему установить сроки для разработки новых болидов

Марко ответил Хэмилтону, предложившему установить сроки для разработки новых болидов
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал недавние слова британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее семикратный чемпион Формулы-1 выступил за установление определённой даты, до которой всем командам было бы запрещено работать над машиной следующего года.

«По-видимому, у него довольно плохая память. В те годы, когда «Мерседес» доминировал, они также начинали работу над машиной следующего года намного раньше, чем другие команды. Кроме того, если не нужно вкладывать много усилий в актуальное шасси, то, естественно, можно подумать о следующем годе. Именно так работает Формула 1», — приводит слова Марко Motorsport.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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