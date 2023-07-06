«Я не пересматривал прошлогоднюю аварию — страшно». Чжоу — о ГП Великобритании

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу перед началом уикенда Гран-при Великобритании вспомнил о прошлогодней аварии на трассе в Сильверстоуне, признавшись, что не может пересмотреть момент с переворотом и вылетом в ограждения. Болид оказался зажат в перевёрнутом состоянии между барьером из шин и ограждением.

«У меня в голове было много всего. Я думал, что всё кончено. Но да, я просто пытался отпустить руль, а затем надеяться на лучшее. Знаете, защищаться и ждать последнего удара, самого сильного удара, к которому ты либо готов, либо нет.

Когда всё остановилось, я попытался выключить двигатель. Я знал, что, если начнётся пожар, выбраться будет трудно. Да, для моей семьи это был действительно тяжёлый момент, но хорошо, что безопасность машины была на высоте. Очевидно, нечто высшее спасло меня в тот день. И я оставался в сознании всё время. Думаю, это было очень важно. Вероятно, именно по этой причине меня выписали из медицинского центра так быстро после аварии.

Думаю, что в плане развития я смог сделать хороший шаг в этом году. Всегда есть возможности для улучшения. Но в целом, думаю, это так. Теперь я знаю, чего хочу. Я могу подготовить машину по-своему.

Я не пересматривал тот эпизод на Гран-при Великобритании. Не считая одного раза в медицинском центре, потому что я хотел знать, почему меня перевернуло. Если я вижу это сейчас, то пропускаю, потому что очень страшно пересматривать. Стараюсь не думать об этом. Каждый раз, когда думаешь об этом, становится очень мрачно. Тебе кажется, что что-то не так. Возможно, это твоя последняя гонка или что-то в этом роде», — приводит слова Чжоу The Telegraph.